वीर अब्दुल हमीद

गाजीपुर के धामूपुर का वीर सिपाही

वह देश का दीवाना था

था वह अमर सिपाही

वह असली मर्दाना था

एक जीप से सात पैंटन टैंक मार गिराया

तब तक एक बम गोला कहीं से आया

वीरगति को प्राप्त हुआ वह माई का लाल

1965 के पाक युद्ध में जिसने किया कमाल

उसको सलाम

उसको प्रणाम

जिसने लेकर हथेली पर जान

लड़ कर युद्ध घोर घमासान

बढ़ाया हमारे हिंदुस्तान को

नमन उनके बड़े बलिदान को

उस वीर अमर जवान को।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले