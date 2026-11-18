ऊंची उड़ान

भरो और ऊंची उड़ान

उड़ने को है आसमान

बच्चों को दो आजादी

खुद को दो आजादी

भर कर नव उड़ान

बनाओ नव हिंदुस्तान।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले