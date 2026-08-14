तिरंगे को झुकने न दो

तिरंगे को झुकने न दो

विजय अभियान रुकने न दो

है तिरंगा मेरा शान

है तिरंगा मेरा आन बान

स्वाभिमान तिरंगा है

अभिमान तिरंगा है।

- सहज कुमार

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एक घंटा पहले