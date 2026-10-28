ताजमहल से सुंदर

ताज महल से सुंदर

है मेरा अपना घर

टहलता हूं नित अपने छत पर

कोई भगाएगा नहीं मुझे डांट कर

कोई कहेगा नहीं " जाओ अपने घर।"

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले