स्वदेश प्यार लिए

हाथों में तलवार लिए

दिल में स्वदेश प्यार लिए

चल दिए हम मतवाले

चल दिए दीवाने पांडे पुर वाले

चल दिए हम जान हथेली पर लिए

चल दिए हम दिल में साहस लिए

आओ देखो, दुनिया वालों!

आओ देखो,घृणा भड़कानेवालों!

यह हमारा हिंदुस्तान है

चलते हम सीना तान हैं

हम हिमालय के देश वाले

हम देवालय के देश वाले

हम बागी बलिया उत्तरप्रदेश वाले

हम दिल वाले

हम नहीं झुकने वाले

हम नहीं रूकने वाले

हम हाथों में तिरंगा लिए

चल दिए

हम जीत के लिए।

- सहज कुमार

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2 घंटे पहले