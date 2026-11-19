शिक्षा की ज्योति

घर घर में शिक्षा की ज्योति फैलाओ

घर घर में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले