शहीदों की तस्वीरें

मेरे आंखों के झरोखों से भारत मां नजर आती हैं

आंख खोलते ही शहीदों की तस्वीरें नजर आती हैं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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23 मिनट पहले