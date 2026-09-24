समय का महत्व

हरेक पल का महत्व है जग में

बस चलते रहो अपने मग में

रुक कर न समय बर्बाद करो

करके कर्म सतत स्वयं को आबाद करो।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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46 मिनट पहले