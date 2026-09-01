समस्या में समाधान है

समस्या में समाधान है

झूठे आप परेशान हैं

कठिन काम आसान है

यदि समाधान पर ध्यान है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले