सहज के युद्ध गान गाओ

कर्म करके पहचान बनाओ

अपना आन बान शान दिखाओ

भागवत गीता का ज्ञान फैलाओ

आकर हमारे हिंदुस्तान में ध्यान लगाओ

हिंदुस्तान की पावन धरती पर आओ

ज्ञान की धरती बोधगया आओ

कलाम अटल शिवा की धरती पर आओ

मंगल पांडे,चित्तु पांडे की धरती पर आओ

बागी बलिया,बागी बैरिया आकर जाओ

सहज कुमार के युद्ध गान गाओ

आओ देखो दुनिया वालों! हिंद में आओ

हमारे हिंदुस्तान के बलिदान को देखो,जाओ

हमारे गंगा के पावन मैदान में आओ

गुदरी सिंह के टोला को देख कर जाओ।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले