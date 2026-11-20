प्यार की धार

बेटा बेटी हों समझदार

पति-पत्नी में हो प्यार

घर में बरसे प्यार की धार

तो लगे सुंदर सारा संसार

घर लगे स्वर्ग से सुंदर,मेरे यार!

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले