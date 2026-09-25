ओ चिड़िया!

ओ छोटी चिड़िया!

ओ प्यारी चिड़िया!

रूको, मुझसे बतियाओ

अभी उड़ मत जाओ

आओ पास मेरे आओ

मैं मारूंगा नहीं

मैं तुम्हें कैद करूंगा नहीं

डरो मत,ओ दुलारी चिड़िया!

ओ गोरैया! ओ न्यारी चिड़िया!

तुम मेरी आस हो

तुम मेरी सांस हो

तुम्हारी जरूरत जग को है

तुम्हारी जरूरत सबको है

पेड़ पौधे मैं लगाऊंगा

तुमको मैं बुलाऊंगा

तुम घोंसला बनाना

तुम जरूर आना

मैं घोंसले को तोड़ूंगा नहीं

मैं प्यार की डोर तोड़ूंगा नहीं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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53 मिनट पहले