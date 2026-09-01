नारी हिंदुस्तान की

नारी हिंदुस्तान की

है प्रतीक बलिदान की

नहीं सुंदरता के बखान की

नहीं कोमलता के गान की

बल्कि बहुत बड़े कुर्बान की

पढ़ो इतिहास झांसी वाली रानी की

पढ़ लो इतिहास जय भवानी की

मां काली की कहानी की

मां दुर्गा की कहानी की

मां जीजाबाई ज्ञानी की

मां भगवती माई की दान की

है नमन नारी के आन बान को

है नमन हिंदुस्तानी नारी के शान को

सच्चे स्वाभिमान को,भारत महान को

सुनो,कविता कहानी, राजस्थान की

सुनो,कहानी प्रताप की बेटी की बखान की।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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43 minutes ago