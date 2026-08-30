मेरी गंगा मां

मेरी गंगा मां!

ओ मां! तू आ

मेरे पापों को बहा

मेरे कुकर्मों को बहा

मेरी मां! तू आ

देश प्रेम के भाव,जगा

ओ मां! तू आ,तू आ।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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35 मिनट पहले