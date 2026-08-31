मौसम बड़ा बेईमान

मौसम बड़ा बेईमान

खो दिया ईमान

बरसे झर झर

बरसे घर घर

बरसे भर भर

बरसे सर सर

जैसे पाना हो इनाम

मौसम बड़ा बेईमान।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

53 मिनट पहले