मातृभूमि का कर्ज उतारो

जिस मिट्टी में जन्म लिया मैं

उसका कर्ज उतारना चाहता हूं

मैं आज अभी युद्ध भूमि में

सीमा पर उतरना चाहता हूं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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23 मिनट पहले