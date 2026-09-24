मन में समाए

मेरे आंखों के झरोखों से तू दूर नजर आए

आंख बंद करते ही तू मेरे मन में समाए।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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22 मिनट पहले