क्रोध आता है

क्रोध जब आता है

कुछ का कुछ कहा जाता है

क्रोधी का नुकसान करा जाता है

क्रोध को जो पी जाता है

वह अच्छा कर जाता है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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58 मिनट पहले