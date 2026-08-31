क्रांति चाहिए

हर घर में शांति चाहिए

हर घर में चाहिए प्यार

हर देश में क्रांति चाहिए

कि सुखी रहे परिवार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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34 मिनट पहले