करो मत अत्याचार

नकारात्मकता को पाल करके

कुत्सितकता को पाल करके

कुछ लोग बन रहें हैं यहां भार

समाज पर कर रहे हैं अत्याचार

होगा कैसे इनका सुधार?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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52 मिनट पहले