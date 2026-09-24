कहती हवा

यह बहती हवा

यह कहती हवा

हूं मैं दवा अनमोल

मैं हूं हीरा अनमोल

चलो पहले टहलो

बाग की ओर चलो

घर से बाहर निकलो।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले