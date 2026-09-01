कद भले ही छोटा हो

कद भले छोटा हो,दिल बड़ा होना चाहिए

कोई काम करो पर विचार बड़ा होना चाहिए।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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1 hour ago