जला कर दीया

सूरज एक अकेला कब तक लड़ेगा अंधियारे से?

चलो जला कर दीया हम सभी लड़ें अंधियारे से।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले