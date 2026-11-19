ईश्वर एक सहारा हैं

सारा संसार हमारा है

संसार सारा प्यारा है

जीता आज वही जो कल हारा है

ईश्वर ही एक मात्र सहारा हैं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले