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Ankit Kumar

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                            जहां सुबह सुबह हर दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर महफिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंजता राष्ट्र गान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां, वहीं हमारा हिंदुस्तान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां सुबह सुबह हर विद्या मंदिर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंजता राष्ट्र गान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां भोरे भोरे हर मस्जिद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंजता अजान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं हमारा हिंदुस्तान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां भोरे भोरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होत सवेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंजता नाम हनुमान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां, वहीं हमारा हिंदुस्तान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां भोरे भोरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंजे हनुमान चालीसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां भोरे भोरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूमें राम, श्याम,ईशां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां हर शिवालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर देवालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में लगे जयकारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जगह जगह जनता जय श्री राम पुकारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां, जगह जगह जनता जय जय हनुमान पुकारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां पत्थर पत्थर में भगवान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां, वहीं हमारा हिंदुस्तान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां की मिट्टी सोना, चांदी, हीरा समान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां घट घट में बसते भगवान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां, वहीं हमारा प्यारा हिंदुस्तान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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