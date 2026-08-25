हमारा हिंदुस्तान

जहां सुबह सुबह हर दिल में

हर महफिल में

गूंजता राष्ट्र गान है

हां, वहीं हमारा हिंदुस्तान है

जहां सुबह सुबह हर विद्या मंदिर में

गूंजता राष्ट्र गान है

जहां भोरे भोरे हर मस्जिद में

गूंजता अजान है

वहीं हमारा हिंदुस्तान है

जहां भोरे भोरे

होत सवेरे

गूंजता नाम हनुमान है

हां, वहीं हमारा हिंदुस्तान है

जहां भोरे भोरे

गूंजे हनुमान चालीसा

जहां भोरे भोरे

घूमें राम, श्याम,ईशां

जहां हर शिवालय

हर देवालय

में लगे जयकारे

जहां जगह जगह जनता जय श्री राम पुकारे

जहां, जगह जगह जनता जय जय हनुमान पुकारे

जहां पत्थर पत्थर में भगवान हैं

हां, वहीं हमारा हिंदुस्तान है

जहां की मिट्टी सोना, चांदी, हीरा समान है

जहां घट घट में बसते भगवान हैं

हां, वहीं हमारा प्यारा हिंदुस्तान है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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3 घंटे पहले