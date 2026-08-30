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सबसे सुंदर है हमारा बिहार

Ankit Kumar

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                            सबसे सुंदर है हमारा बिहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां बुद्धा किए विहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां आर्यभट्ट किए विहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किए शून्य का आविष्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां महावीर किए विहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन्म लिए गोविंद सिंह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन्म लिए रामधारी सिंह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन्म लिए कुंवर सिंह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन्म लिए राजेन्द्र प्रसाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां मिला बेनीपुरी का प्रसाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन्म जानकी बल्लभ लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन्म नागार्जुन लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन्म जय प्रकाश लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां की धरती से निकली सीता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां घर-घर में मिले गीता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन्मा पहले प्रजातंत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां गूंजे वेदों के मंत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गांधी जी का रहा जो कर्म स्थली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जार्ज फर्नांडीज का रहा जो जन्मस्थली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां गूंजते सहज के गान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां होता सबका सम्मान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां विद्यापति का जन्म स्थान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो धरा का पवित्र स्थान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां है मुजफ्फरपुर नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य संस्कृति की गगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है जो धरा का कंठाहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है वह हमारा बिहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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