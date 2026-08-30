वह मुंह खोलता नहीं है

वह बोलता नहीं है

है उसके कर्म में दम

वह मुंह खोलता नहीं है

है जिसमें दम

वह सोचता सही है

वह करता सही है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले