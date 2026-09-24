गांव की ओर

बहे मंद मंद पवन

मन मोहे उपवन

यह पावन पवन

यह औषधि अनमोल

लगाओ न इसका मोल

पैसे से मत इसे तोल

मिले भोरे भोर

चलो गांव की ओर।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले