से बदल कर रख दो सारा संसार।

एक विचार

में है शक्ति अपार

एक सुंदर विचार

से बदल कर रख दो सारा संसार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले