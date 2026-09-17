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एक ही तो देश भारत देश है

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            एक ही तो देश है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सारे संसार का ताज है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल भी था और आज है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भविष्य में भी रहेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य सा दमकता रहेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई क्या कहेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा इतिहास कहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा कर्म विचार कहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हिमालय कहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है तीन समंदर कहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है वेद पुराण कहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं राम श्याम कहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं बलराम कहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है स्वर्ग धाम कहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है शिवा चौहान कहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं हनुमान कहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग में कि कोई टिक सके सामने हमारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्य धन्य स्वयं इन्द्र राज पुकारें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर भीख कर्ण से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे यहीं मांगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं हम महान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं हम ज्ञानवान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं हम चरित्रवान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान सा उज्जवल हमारा चरित्र है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टांग रहा जग घर-घर में हमारे भारत मां का चित्र है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश यह विचित्र है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां,हां,यह विचित्र है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनेकता में एक है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश यही तो नेक है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे गिनाने के लिए तो देश अनेक हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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