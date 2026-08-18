देश प्रेम

देश प्रेम से भरा हूं मैं

जन प्रेम से भरा हूं

गांव से उभरा हूं

करता हूं सच्चा प्यार

करता हूं उपकार

है स्वदेश से प्यार।

- सहज कुमार

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एक घंटा पहले