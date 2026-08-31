देश पहले

देश पहले तब स्वार्थ

देश पहले,पहले परमार्थ

रखें ऐसा मन में विचार

तो हो सबका उद्धार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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34 मिनट पहले