देखो उड़ान

हर इंसान

की है पहचान

दो सम्मान

देखो उड़ान

पा कर सम्मान

हर इंसान

भरेगा ऊंची उड़ान।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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31 मिनट पहले