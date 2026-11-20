छोड़ो दिखावा

दिखावा के चक्कर में मत होओ बर्बाद

बन कर साधारण करो खुद को करो आबाद।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले