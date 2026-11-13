बारह दिन बंद रहते हैं शिक्षण संस्थान।

वैदिक काल

रामायण काल

महाभारत काल

से छठ व्रत होता आ रहा है

राम,कर्ण काल से छठ होता आ रहा है

राजा प्रियव्रत काल से होता आ रहा है

पुत्र प्राप्ति के लिए प्रियव्रत ने किया छठ व्रत

राज प्राप्ति के लिए,पांडव ने किया छठ व्रत

भगवान सूर्य की उपासना है छठ व्रत

बहुत बड़ा पर्व है छठ व्रत

बिहार के मुंगेर से शुरू हुआ है छठ व्रत

जहां जहां गए बिहार के लोग

वहां वहां जुटा सफल संयोग

छठ व्रत नहीं है आसान

छठ व्रत है महान

बारह दिन बंद रहते हैं शिक्षण संस्थान।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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59 मिनट पहले