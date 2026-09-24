भारत मां का आंचल

भारत मां के आंचल में देखो क्या क्या है?

नदियां,पर्वत,पठार,प्यार और क्या क्या है?

ममता,समता,स्वाभिमान और क्या क्या है?

आजाद,भगत,शिवा,राणा और क्या क्या है?

तप,त्याग,वैराग्य,बलिदान और क्या क्या है?

करुणा,दया,उपकार,सदाचार और क्या क्या है?

बागी बलिया,बागी बैरिया और क्या क्या है?

मेरा प्यारा,दुलारा मुजफ्फरपुर और क्या क्या है?

मेरा प्यारा हिंदुस्तान,राजस्थान और क्या क्या है?

मेरा प्यारा गोरखपुर,उत्तरप्रदेश और क्या क्या है?

मेरा राज दुलारा गया,बिहार और क्या क्या है?

अठाईस राज्य,आठ केंद्र शासित प्रदेश

हमारा हृदय स्थान स्वर्ग सा सुंदर देश

और क्या क्या है?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले