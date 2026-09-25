भारत की संपदा

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Ankit Kumar

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                            भारत देश में क्या नहीं है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी सुख सुविधाएं यहीं हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां गंगा,यमुना का मैदान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां ऊंचा स्वाभिमान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां वेद,गीता,पुराण हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां अवेस्ता,कुरान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां अभिनंदन जवान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां वीरों का राजस्थान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां पर्वत पठार रेगिस्तान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां की संस्कृति महान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां हिमालय महान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां भृगु स्थान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां ईमान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां अलग अलग खान पान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां तरह तरह के पकवान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां के लोग बुद्धिमान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां के लोग चरित्रवान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां के लोग विद्वान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां हर अनुहार पर मुस्कान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां गया का अनारसा, तिलकुट है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां के लोग एकजुट हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां थावे का पड़किया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां जिला बागी बलिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां लीची की मीठास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां हममें आस,विश्वास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां भीखन पुर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां मुजफ्फरपुर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां बहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां बहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां सदाबहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां गया का पिंडदान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां बलिदान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां तप त्याग है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां हमारे अंदर आग है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
29 मिनट पहले

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