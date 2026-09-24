भारत के वीर

मेरे मन में भारत मां की तस्वीर है

मेरे मन मंदिर में भारत के वीर हैं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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20 minutes ago