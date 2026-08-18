भाग्यशाली कौन?

सुबह सुबह जो जग जाए

शुद्ध हवा में जो टहल कर आए

करके व्यायाम

और प्राणायाम

नित नियमित जीवन बिताए

वही भाग्यशाली कहलाए।

- सहज कुमार

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एक घंटा पहले