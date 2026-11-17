सब कुछ पाकर बनो विनम्र

बड़ा पद

बड़ा कद

ज्यादा धन

वन उपवन

पाकर भी बनो नम्र

सब कुछ पाकर बनो विनम्र

हटाओ अहंकार

पाओ प्यार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले