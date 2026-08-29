बलिया बनारस लखनऊ

बलिया बनारस कब बनेगा?

बैरिया बलिया कब बनेगा?

बलिया लखनऊ कब बनेगा?

पूछ रही है जनता,पूछ रहा मन मेरा

होगा कब बलिया में विकास का सवेरा?

बिजली चौबीस घंटे रहेगी कब से?

सड़क सारे हमारे सुधरेंगे कब से?

विकास की बयार बहेगी कबसे?

हमारा प्यारा बागी बलिया

हमारा प्यारा बागी बैरिया

क्या यों ही रह जाएगा?

क्यों यों ही रह जाएगा?

विमान सेवा से सारे जिलों को जोड़ दो

बलिया को विकास की ओर मोड़ दो

गुदरी सिंह के टोला को मुख्य सड़क से जोड़ दो

शत्रुओं को जड़ से तोड़ दो

बलिया को ऐसे ही मत छोड़ दो

बलिया वीरों का शहर है

बैरिया वीरों का शहर है

पटना, मुजफ्फरपुर से हमें जोड़ दो

गंगा के मैदान को ऐसे ही मत छोड़ दो

बहाओ विकास की धारा

कि विकसित हो बलिया हमारा

कि विकसित हो छपरा प्यारा

कि विकसित हो पांडे पुर हमारा

कि विकसित हो जगदेवां हमारा

कि विकसित हो सुरेमनपुर हमारा

हैं बलिया जिला जग में प्यारा।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले