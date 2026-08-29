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बलिया बनारस लखनऊ

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            बलिया बनारस कब बनेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैरिया बलिया कब बनेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलिया लखनऊ कब बनेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछ रही है जनता,पूछ रहा मन मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होगा कब बलिया में विकास का सवेरा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिजली चौबीस घंटे रहेगी कब से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क सारे हमारे सुधरेंगे कब से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास की बयार बहेगी कबसे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा प्यारा बागी बलिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा प्यारा बागी बैरिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यों ही रह जाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों यों ही रह जाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विमान सेवा से सारे जिलों को जोड़ दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलिया को विकास की ओर मोड़ दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुदरी सिंह के टोला को मुख्य सड़क से जोड़ दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रुओं को जड़ से तोड़ दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलिया को ऐसे ही मत छोड़ दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलिया वीरों का शहर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैरिया वीरों का शहर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पटना, मुजफ्फरपुर से हमें जोड़ दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा के मैदान को ऐसे ही मत छोड़ दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाओ विकास की धारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि विकसित हो बलिया हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि विकसित हो छपरा प्यारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि विकसित हो पांडे पुर हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि विकसित हो जगदेवां हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि विकसित हो सुरेमनपुर हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं बलिया जिला जग में प्यारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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