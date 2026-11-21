हुई उस घर परिवार से संस्कार की विदाई

जिस घर में बहू की आवाज दी सुनाई

हुई उस घर परिवार से संस्कार की विदाई।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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1 hour ago