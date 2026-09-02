बागी बलिया बोल रहा है

बागी बलिया बोल रहा है

दिल्ली का शासन डोल रहा है

बागी बैरिया बोल रहा है

केंद्र का शासन डोल रहा है

जब हम बोलते हैं,सुनता जहान है

हमसे हमारा हिंदुस्तान महान है

मंगल पांडे का तलवार देख

अंग्रेजी सरकार हिली थी

कुंवर सिंह की तलवार देख

अंग्रेजी सरकार हिली थी

सबसे पहले आजादी हमें ही मिली थी

१९४२ में आजादी हुआ जो बागी बलिया है

हां, बागी बैरिया है

जो हमसे टकराता है

चूर चूर हो जाता है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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14 minutes ago