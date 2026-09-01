बिल्ली के राह काट से दुर्घटना का डर हटाओ

ईश्वर पर पूर्ण विश्वास दिखाओ

पर अंधविश्वास से बाहर आओ

शनि के डर से बाहर आओ

बिल्ली के राह काट से दुर्घटना का डर हटाओ।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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1 hour ago