अच्छा जिसका व्यवहार

अच्छा कौन?

है वह मौन

जो करता अच्छा

है वह अच्छा

अच्छे जिसके विचार

अच्छा जिसका व्यवहार

है वह अच्छा यार!

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले