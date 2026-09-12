आव त गया नगरी

धन्य धन्य बा गया नगरी

ई बसल बा फल्गु के कगरी

इहा गूंजेला परदेशी के कजरी

नमवा फैलल बा देख सगरी

ह ई धार्मिक नगरी

ह ई ऐतिहासिक नगरी

ह ई सांस्कृतिक नगरी

ह ई बुद्ध के नगरी

ह ई गयासुर के नगरी

बाड़ी ईहा मां मंगला गौरी

ह ई "सहज कुमार" के नगरी

ह ई पिंडदान के नगरी

छलके ईहा कविता के गगरी

ह ई काव्य संध्या के नगरी

आव तनी तू गया नगरी

आव त तू आजाद पार्क के कगरी

ह ई अनारसा, तिलकुट के नगरी

ह ई बेजोड़ नगरी

नइखे कउनो जोड़ सगरी

ह ई पठारी नगरी

ह ई बड़ी प्यारी नगरी

हम अईनी २०२३ में एही नगरी

एक बेर तू हूं आव एह नगरी

बा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एही नगरी।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

42 मिनट पहले