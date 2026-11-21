बच्चे बुढ़े जवान सबका समय इसी का हो गया है।

आज हमारा शत्रु स्मार्टफोन हो गया है

इसमें हमारा हिंदुस्तान कहीं खो गया है

बच्चे बुढ़े जवान सबका समय इसी का हो गया है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले