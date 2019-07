{"_id":"5d20741c8ebc3e6cb713b70d","slug":"anjali-yadav-bachpan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u091a\u092a\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Bachpan ka ek jamana tha,Jab har ek pal suhana tha,Subah hote hi tahelne jana tha,Aur sundar foolon sang,Bheeni khushbuo ko ghar lana tha,Aate hi school jana aur sham hote hi bas masti k rango me rang jana tha,Wo bat-minton,kho-kho,surra aur baraf-pani,Wo pakdam-pakdayi,chupa-chupail,Aur ha wo cricket aur kabaddi,In khelon ka to dil deewana tha,Na koi fikar na hi koi gam,Bas khushiyon k wo rang,Aur yaaro sang un rango meRang hi jana tha,Wo Bachpan ka ek jamana tha,Jab har ek pal suhana tha..From-lucknow-