जो सफर छूट जाये अधूरा, तो क्या बात हो
उनसे न कभी मुलाकात हो, तो क्या बात हो
हम तो मुसाफिर हे, चलते चले जाएंगे
छाओं की कही न बिसात हो, तो क्या बात हो
पंछी की तरह कैद हू पिंजरे में
न उड़ने की ताकत हो, तो क्या बात हो
घर से बाजार है बहुत दूर
खाली हाथो में न कोई सौगात हो, तो क्या बात हो
दरिया को हुनर मालूम है, डुबोने का
बढ़कर कोई हाथ न दे, तो क्या बात हो
जो अबके बरस आ जाओ तुम तो रोलू
बगैर तुम्हारे अहसास के, न आखों में बरसात हो तो क्या बात हो
अंधेरो में लिपटी ज़िन्दगी सिसकती रही
कभी जो तारो भरी रात हो तो क्या बात हो
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एक घंटा पहले
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