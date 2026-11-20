कभी जो तारो भरी रात हो तो क्या बात हो

जो सफर छूट जाये अधूरा, तो क्या बात हो

उनसे न कभी मुलाकात हो, तो क्या बात हो



हम तो मुसाफिर हे, चलते चले जाएंगे

छाओं की कही न बिसात हो, तो क्या बात हो



पंछी की तरह कैद हू पिंजरे में

न उड़ने की ताकत हो, तो क्या बात हो



घर से बाजार है बहुत दूर

खाली हाथो में न कोई सौगात हो, तो क्या बात हो



दरिया को हुनर मालूम है, डुबोने का

बढ़कर कोई हाथ न दे, तो क्या बात हो



जो अबके बरस आ जाओ तुम तो रोलू

बगैर तुम्हारे अहसास के, न आखों में बरसात हो तो क्या बात हो



अंधेरो में लिपटी ज़िन्दगी सिसकती रही

कभी जो तारो भरी रात हो तो क्या बात हो

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एक घंटा पहले