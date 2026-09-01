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क्षण भर को जब थम जाती है

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मंद पवन के संग बज उठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटि की मधुर किंकिणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे नीरव वन में गूँजी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भूली रागिनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद उतर आया आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रजनी हुई सुवासित-सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस-कणों पर चुपके से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँदनी हँसी झिलमिल-सी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी चाल से झरता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह संगीत अनोखा-सा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी आहट भर देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को मधुर उजाला-सा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसलय काँपे, फूल महक उठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठिठकी वन की हरियाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों सुनने को आतुर होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक गई रात निराली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंकिणी की हर झंकार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने भाव छिपे होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनकहे प्रणय के होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने अधखिले होंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी विरह की धीमी सिसकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मिलन की मधुर पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी के लौट आने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग उठे मन में इंतज़ार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलती जब वह मंद-मंद तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झंकारे उसकी किंकिणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर जैसे लिख जाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की कोई रागिनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर को जब थम जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी मधुर झंकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी मन में बजता रहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वर बारंबार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसीलिए स्मृतियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वनियाँ मरती नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग दूर चले जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन की किंकिणी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मौन होती नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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